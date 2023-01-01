Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900F vs Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13900F против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13900F
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i9 13900F
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 13900F
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 16.5 ГБ/c (23%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Graphics (Ryzen 7000)
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.2 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900F
37255
Ryzen 9 7950X +2%
38086
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900F
21751
Ryzen 9 7950X +8%
23534
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900F и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 29 августа 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-13900F -
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 32
Частота 2.0 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.5 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 AM5
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU - 1500 МГц
Boost частота GPU - 2200 МГц
Шейдерные блоки - 128
TMUs - 8
ROPs - 4
Вычислительные блоки - 2
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900F
н/д
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900F Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 13900K или i9 13900F
2. AMD Ryzen 9 7900X или Intel Core i9 13900F
3. Intel Core i9 12900KF или i9 13900F
4. Intel Core i9 13900 или i9 13900F
5. Intel Core i7 13700F или i9 13900F
6. Apple M2 или AMD Ryzen 9 7950X
7. Intel Core i9 13900K или AMD Ryzen 9 7950X
8. Apple M1 Ultra или AMD Ryzen 9 7950X
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 9 7950X или Intel Core i9 13900F?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры