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Intel Core i9 13900F против i7 12700

Intel Core i9 13900F
VS
Intel Core i7 12700
Intel Core i9 13900F
Intel Core i7 12700

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или i7 12700 с 12-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700 and 13900F
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 11 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2123 и 1737 баллов
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 4.8 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900F +16%
2179
Core i7 12700
1877
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900F +90%
37255
Core i7 12700
19575
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900F +22%
2112
Core i7 12700
1735
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900F +67%
21751
Core i7 12700
13058
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900F и i7 12700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 1 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13900F i7-12700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 1.5 ГГц 1.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 12МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 25МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 180 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1500 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900F
н/д
Core i7 12700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200, DDR5-4800
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900F Сайт Intel Core i7 12700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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