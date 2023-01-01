Intel Core i9 13900F против i9 12900KF
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или i9 12900KF с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900F +11%
2198
1976
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900F +38%
37788
27368
Passmark CPU (одноядерный)
4235
Passmark CPU (многоядерный)
41948
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900F +8%
2143
1980
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900F +25%
21929
17504
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|3 января 2023
|27 октября 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake
|Номер модели
|i9-13900F
|i9-12900KF
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.2 ГГц
|5.1 ГГц
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|1.5 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.2 ГГц
|3.9 ГГц
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|32
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|14МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|125 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|219 Вт
|241 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900F
|Сайт Intel Core i9 12900KF
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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