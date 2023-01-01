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Intel Core i9 13900F против i9 12900KF

Intel Core i9 13900F
VS
Intel Core i9 12900KF
Intel Core i9 13900F
Intel Core i9 12900KF

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900F на 2.0 ГГц или i9 12900KF с 16-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900KF and 13900F
Причины выбрать Intel Core i9 13900F
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.2 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900KF
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900F +38%
37788
Core i9 12900KF
27368
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900F +25%
21929
Core i9 12900KF
17504
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900F и i9 12900KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 октября 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13900F i9-12900KF
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.2 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.5 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.2 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 219 Вт 241 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900F Сайт Intel Core i9 12900KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Core i9 13900F или Core i7 13700K
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4. Core i9 13900F или Core i9 13900
5. Core i9 13900F или Core i7 13700F
6. Core i9 12900KF или Core i9 12900K
7. Core i9 12900KF или Core i9 12900KS
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9. Core i9 12900KF или Core i9 13900KF
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Комментарии

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