Intel Core i9 13900H против AMD Ryzen 9 7900X
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900H
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
- Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2294 и 1846 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1942
Ryzen 9 7900X +4%
2023
Cinebench R23 (многоядерный)
19554
Ryzen 9 7900X +51%
29534
Passmark CPU (одноядерный)
4340
Passmark CPU (многоядерный)
52472
Geekbench 5 (одноядерный)
1857
Ryzen 9 7900X +24%
2308
Geekbench 5 (многоядерный)
14612
Ryzen 9 7900X +42%
20796
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|29 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Raphael)
|Номер модели
|i9-13900H
|-
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Процессор
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|24
|Частота
|2.6 ГГц
|4.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|8
|-
|Потоков
|8
|-
|Частота
|1.9 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.1 ГГц
|-
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|47x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Сокет
|BGA-1744
|AM5
|Энергопотребление (TDP)
|35-45 Вт
|170 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|115 Вт
|230 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|24
|4
|Вычислительные блоки
|96
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
|DDR5-5200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|73.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900H
|Сайт AMD Ryzen 9 7900X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|28
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1