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Intel Core i9 13900H против AMD Ryzen 9 7950X

Intel Core i9 13900H
VS
AMD Ryzen 9 7950X
Intel Core i9 13900H
AMD Ryzen 9 7950X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7950X с 16-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7950X and 13900H
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7950X
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2219 и 1871 балл
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.7 ГГц против 5.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900H
1860
Ryzen 9 7950X +19%
2207
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900H
13963
Ryzen 9 7950X +69%
23549
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900H и AMD Ryzen 9 7950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 29 августа 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-13900H -
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 16
Потоков 12 32
Частота 2.6 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 -
Потоков 8 -
Частота 1.9 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц -
Общее
Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1744 AM5
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 170 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 230 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 24 4
Вычислительные блоки 96 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900H
1.69 терафлопс
Ryzen 9 7950X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.1 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H Сайт AMD Ryzen 9 7950X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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