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Intel Core i9 13900H против i9 12900HX

Intel Core i9 13900H
VS
Intel Core i9 12900HX
Intel Core i9 13900H
Intel Core i9 12900HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900H на 2.6 ГГц или i9 12900HX с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900HX and 13900H
Причины выбрать Intel Core i9 13900H
  • На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900H
14198
Core i9 12900HX +16%
16406
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900H и i9 12900HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13900H i9-12900HX
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 6 8
Потоков 12 16
Частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 8 8
Потоков 8 8
Частота 1.9 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.1 ГГц 3.6 ГГц
Общее
Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 35-45 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 115 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900H
1.69 терафлопс
Core i9 12900HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900H Сайт Intel Core i9 12900HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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