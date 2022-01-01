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Intel Core i9 13900HK против AMD Ryzen 9 7900X

Intel Core i9 13900HK
VS
AMD Ryzen 9 7900X
Intel Core i9 13900HK
AMD Ryzen 9 7900X

Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 7900X с 12-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7900X and 13900HK
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
  • На 74% ниже чем у Ryzen 9 7900X пиковое энергопотребление – 45 vs 170 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900X
  • Имеет на 40 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.6 ГГц против 5.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HK и AMD Ryzen 9 7900X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 декабря 2022 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raphael
Номер модели i9-13900HK -
Сокет BGA-1744 AM5
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 14 12
Количество потоков 20 24
Частота 2.6 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 47x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-45 Вт 170 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) AMD Radeon Graphics
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 24 -
Вычислительные блоки 96 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900HK
1.69 терафлопс
Ryzen 9 7900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет -

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 9 7900X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 24

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Комментарии

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