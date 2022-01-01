Intel Core i9 13900HK против Apple M2
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
81
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
40
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
99
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
69
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
- Разблокированный множитель
- Имеет на 6 физических ядер больше
- На 51% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.5 ГГц)
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
- На 67% ниже чем у Core i9 13900HK пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1585
Cinebench R23 (многоядерный)
8753
Passmark CPU (одноядерный)
4038
Passmark CPU (многоядерный)
15410
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Apple M2 +7%
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HK +61%
14540
9028
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Apple
|Дата выхода
|1 декабря 2022
|6 июня 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|ARMv8
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|-
|Номер модели
|i9-13900HK
|-
|Сокет
|BGA-1744
|Apple M-Socket
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|Apple M2 GPU
Производительность
|Количество ядер
|14
|8
|Количество потоков
|20
|8
|Частота
|2.6 ГГц
|2.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|3.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|-
|Множитель
|26x
|-
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|192КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|16МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|-
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|20 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Apple M2 GPU
|Частота GPU
|300 МГц
|500 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1398 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|1024
|TMUs
|48
|64
|ROPs
|24
|32
|Вычислительные блоки
|96
|128
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|6016x3384 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|LPDDR5-6400
|Макс. размер
|64 ГБ
|24 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|102.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|-
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