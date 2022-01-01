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Intel Core i9 13900HK против Apple M2

Intel Core i9 13900HK
VS
Apple M2
Intel Core i9 13900HK
Apple M2

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц или Apple M2 с 8-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между M2 and 13900HK
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-5200
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 6 физических ядер больше
  • На 51% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 3.5 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
Причины выбрать Apple M2
  • На 67% ниже чем у Core i9 13900HK пиковое энергопотребление – 15 vs 45 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900HK
1824
Apple M2 +7%
1944
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HK +61%
14540
Apple M2
9028
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HK и Apple M2

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 1 декабря 2022 6 июня 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake -
Номер модели i9-13900HK -
Сокет BGA-1744 Apple M-Socket
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 GPU

Производительность

Количество ядер 14 8
Количество потоков 20 8
Частота 2.6 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 3.5 ГГц
Частота шины 100 МГц -
Множитель 26x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 16МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 20 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-45 Вт 15 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Apple M2 GPU
Частота GPU 300 МГц 500 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1398 МГц
Шейдерные блоки 768 1024
TMUs 48 64
ROPs 24 32
Вычислительные блоки 96 128
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900HK
1.69 терафлопс
Apple M2
3 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 24 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 102.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 -

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Комментарии

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