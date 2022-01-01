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Intel Core i9 13900HK против i7 12700H

Intel Core i9 13900HK
VS
Intel Core i7 12700H
Intel Core i9 13900HK
Intel Core i7 12700H

Что лучше: Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц (c Turbo Boost до 5.3) или i7 12700H на 2.3 ГГц (c Turbo Boost до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 14-ти ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12700H and 13900HK
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HK +18%
14540
Core i7 12700H
12271
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HK и i7 12700H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 декабря 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake-H
Номер модели i9-13900HK i7-12700H
Сокет BGA-1744 BGA-1744
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Производительность

Количество ядер 14 14
Количество потоков 20 20
Частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-45 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 24 24
Вычислительные блоки 96 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HK
1.69 терафлопс
Core i7 12700H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i7 12700H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 16 28

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Комментарии

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