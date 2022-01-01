Intel Core i9 13900HK против i7 12700K
Что лучше: 14-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц или десктопный i7 12700K с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
- На 64% ниже чем у Core i7 12700K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 12700K
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2096 и 1817 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1943
Cinebench R23 (многоядерный)
23042
Passmark CPU (одноядерный)
4082
Passmark CPU (многоядерный)
34701
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Core i7 12700K +15%
2100
Geekbench 5 (многоядерный)
14540
Core i7 12700K +7%
15602
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 декабря 2022
|27 октября 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-13900HK
|i7-12700K
|Сокет
|BGA-1744
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|UHD Graphics 770
Производительность
|Количество ядер
|14
|12
|Количество потоков
|20
|20
|Частота
|2.6 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|12МБ (общий)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|25МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-45 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel UHD Graphics 770
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i7 12700K
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
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