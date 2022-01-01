Intel Core i9 13900HK против i9 12900HX
Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц или i9 12900HX с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
- На 18% ниже чем у Core i9 12900HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12900HX
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1913
Cinebench R23 (многоядерный)
23270
Passmark CPU (одноядерный)
4005
Passmark CPU (многоядерный)
35011
Geekbench 5 (одноядерный)
1824
Core i9 12900HX +5%
1917
Geekbench 5 (многоядерный)
14540
Core i9 12900HX +12%
16348
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|1 декабря 2022
|10 мая 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Alder Lake-HX
|Номер модели
|i9-13900HK
|i9-12900HX
|Сокет
|BGA-1744
|BGA-1964
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics (96 EU)
|UHD Graphics (32EU)
Производительность
|Количество ядер
|14
|16
|Количество потоков
|20
|24
|Частота
|2.6 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.3 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|26x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1280КБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|24МБ (общий)
|30МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-45 Вт
|45-55 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (96 EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100-1400 МГц
|1550 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|256
|TMUs
|48
|16
|ROPs
|24
|8
|Вычислительные блоки
|96
|32
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i9 12900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1