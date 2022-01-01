Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900HK vs Core i9 12950HX

Intel Core i9 13900HK против i9 12950HX

Intel Core i9 13900HK
VS
Intel Core i9 12950HX
Intel Core i9 13900HK
Intel Core i9 12950HX

Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц или i9 12950HX с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900HK были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12950HX and 13900HK
Причины выбрать Intel Core i9 13900HK
  • На 18% ниже чем у Core i9 12950HX пиковое энергопотребление – 45 vs 55 Ватт
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i9 12950HX
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HK
14595
Core i9 12950HX +12%
16320
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HK и i9 12950HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 декабря 2022 10 мая 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake-HX
Номер модели i9-13900HK i9-12950HX
Сокет BGA-1744 BGA-1964
Интегрированная графика Iris Xe Graphics (96 EU) UHD Graphics (32EU)

Производительность

Количество ядер 14 16
Количество потоков 20 24
Частота 2.6 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 26x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 24МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-45 Вт 45-55 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96 EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 768 256
TMUs 48 16
ROPs 24 8
Вычислительные блоки 96 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HK
1.69 терафлопс
Core i9 12950HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200, LPDDR5-6400 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 12950HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 16 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 13900HK vs Intel Core i7 12700H
2. Intel Core i9 13900HK vs Apple M2
3. Intel Core i9 13900HK vs Intel Core i9 12900HK
4. Intel Core i9 12950HX vs Intel Core i7 12700H
5. Intel Core i9 12950HX vs Apple M2
6. Intel Core i9 12950HX vs Intel Core i7 12800H
7. Intel Core i9 12950HX vs Intel Core i9 12900HK
8. Intel Core i9 12950HX vs Intel Core i7 12800HX

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i9 12950HX или i9 13900HK?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры