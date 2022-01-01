Что лучше: 14-ядерный Intel Core i9 13900HK на 2.6 ГГц или i9 12950HX с 16-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.