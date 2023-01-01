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Intel Core i9 13900HX против AMD Ryzen 7 7800X

Intel Core i9 13900HX
VS
AMD Ryzen 7 7800X
Intel Core i9 13900HX
AMD Ryzen 7 7800X

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 7 7800X с 10-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900HX были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7800X and 13900HX
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Имеет на 14 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +31%
20931
Ryzen 7 7800X
16012
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HX и AMD Ryzen 7 7800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 10 января 2023
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Raphael)
Номер модели i9-13900HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 10
Потоков 16 20
Частота 2.2 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 40МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет BGA-1964 AM5
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс
Ryzen 7 7800X
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HX -
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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