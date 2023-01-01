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Intel Core i9 13900HX против AMD Ryzen 9 5900HX

Intel Core i9 13900HX
VS
AMD Ryzen 9 5900HX
Intel Core i9 13900HX
AMD Ryzen 9 5900HX

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5900HX and 13900HX
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 21.33 ГБ/c (31%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2025 и 1524 балла
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900HX +118%
28172
Ryzen 9 5900HX
12920
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +151%
20952
Ryzen 9 5900HX
8359
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HX и AMD Ryzen 9 5900HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i9-13900HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет BGA-1964 FP6
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц 2100 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 5900HX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HX Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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