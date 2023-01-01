Intel Core i9 13900HX против AMD Ryzen 9 5900HX
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или AMD Ryzen 9 5900HX с 8-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
100
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 21.33 ГБ/c (31%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2025 и 1524 балла
- На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5900HX
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900HX +39%
2068
1489
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900HX +118%
28172
12920
Passmark CPU (одноядерный)
3215
Passmark CPU (многоядерный)
23032
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900HX +33%
2043
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +151%
20952
8359
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|3 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|i9-13900HX
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics (32EU)
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|1.6 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|3.9 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|22x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|BGA-1964
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|45-55 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|157 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2100 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|45 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900HX
|Сайт AMD Ryzen 9 5900HX
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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