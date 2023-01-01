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Intel Core i9 13900HX против AMD Ryzen 9 5950X

Intel Core i9 13900HX
VS
AMD Ryzen 9 5950X
Intel Core i9 13900HX
AMD Ryzen 9 5950X

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или десктопный AMD Ryzen 9 5950X с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5950X and 13900HX
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics (32EU)
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.9 ГГц)
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2025 и 1825 баллов
Причины выбрать AMD Ryzen 9 5950X
  • Имеет на 28672 КБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900HX +11%
28544
Ryzen 9 5950X
25814
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +12%
20590
Ryzen 9 5950X
18389
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HX и AMD Ryzen 9 5950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 3 января 2023 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Vermeer)
Номер модели i9-13900HX -
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 16
Потоков 16 32
Частота 2.2 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.9 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 1.6 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 4.15 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 105 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт -
Сокет BGA-1964 AM4
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 45 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс
Ryzen 9 5950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HX Сайт AMD Ryzen 9 5950X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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