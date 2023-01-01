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Intel Core i9 13900HX против i5 13600K

Intel Core i9 13900HX
VS
Intel Core i5 13600K
Intel Core i9 13900HX
Intel Core i5 13600K

Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или десктопный i5 13600K с 14-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13600K and 13900HX
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12288 КБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.1 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900HX +23%
28544
Core i5 13600K
23299
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +28%
20590
Core i5 13600K
16115
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HX и i5 13600K

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 27 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900HX i5-13600K
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.2 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.6 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 125 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 181 Вт
Сокет BGA-1964 LGA-1700
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс
Core i5 13600K
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - DDR5-5600
- DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HX Сайт Intel Core i5 13600K
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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6. Intel Core i5 13600K или AMD Ryzen 7 7800X3D
7. Intel Core i5 13600K или AMD Ryzen 7 7700X
8. Intel Core i5 13600K или i5 13600KF
9. Intel Core i5 13600K или AMD Ryzen 7 7800X
10. Intel Core i5 13600K или i7 13700K
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Комментарии

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