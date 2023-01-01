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Intel Core i9 13900HX против i7 12800H

Intel Core i9 13900HX
VS
Intel Core i7 12800H
Intel Core i9 13900HX
Intel Core i7 12800H

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или i7 12800H с 14-ядрами на 2.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12800H and 13900HX
Причины выбрать Intel Core i9 13900HX
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2039 и 1764 балла
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900HX +71%
20945
Core i7 12800H
12282
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900HX и i7 12800H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 3 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13900HX i7-12800H
Интегрированная графика UHD Graphics (32EU) Iris Xe Graphics (96EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.2 ГГц 2.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 1.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 3.9 ГГц 3.7 ГГц
Общее
Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 22x 24x
Кэш 1-го уровня - 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет BGA-1964 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 45-55 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 157 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 45 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс
Core i7 12800H
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900HX Сайт Intel Core i7 12800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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