Что лучше: 24-ядерный ноутбучный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или десктопный i7 13700 с 16-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.