Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900HX на 2.2 ГГц или i7 13850HX с 20-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.