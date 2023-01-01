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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 5 5600H

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 5 5600H
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 18 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1415 баллов
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +64%
2253
Ryzen 5 5600H
1376
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +284%
38394
Ryzen 5 5600H
10005
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +58%
4726
Ryzen 5 5600H
2993
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +248%
60216
Ryzen 5 5600H
17285
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +61%
2299
Ryzen 5 5600H
1425
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +267%
24076
Ryzen 5 5600H
6567
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 6
Количество потоков 32 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 FP6
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-54 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 7
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 256 448
TMUs 16 28
ROPs 8 7
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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