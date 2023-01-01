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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 5 6600H

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 5 6600H
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 18 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1446 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.5 ГГц)
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 6600H
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +55%
2250
Ryzen 5 6600H
1452
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +280%
38847
Ryzen 5 6600H
10212
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +46%
4683
Ryzen 5 6600H
3207
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +217%
59358
Ryzen 5 6600H
18723
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +58%
2266
Ryzen 5 6600H
1436
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +200%
23974
Ryzen 5 6600H
7980
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.5 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 6
Количество потоков 32 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 33x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет LGA-1700 FP7
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 660M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 256 384
TMUs 16 24
ROPs 8 16
Вычислительные блоки 32 6
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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