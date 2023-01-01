Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 5 7640HS
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 18 физических ядер больше
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1841 балл
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
- Более современный техпроцесс - 4 против 10 нанометров
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +38%
2250
1633
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +243%
38847
11340
Passmark CPU (одноядерный)
4683
Passmark CPU (многоядерный)
59358
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +24%
2266
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +103%
23974
11781
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Phoenix)
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon 760M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|4.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|2.2 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|6
|Количество потоков
|32
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|43x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon 760M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2800 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|384
|TMUs
|16
|24
|ROPs
|8
|16
|Вычислительные блоки
|32
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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