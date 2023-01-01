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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 5700G

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 7 5700G
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 1 год и 5 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1484 балла
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700G
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +49%
2234
Ryzen 7 5700G
1498
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +171%
37951
Ryzen 7 5700G
13991
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +42%
4646
Ryzen 7 5700G
3269
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +146%
59925
Ryzen 7 5700G
24372
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +54%
2277
Ryzen 7 5700G
1477
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +155%
23867
Ryzen 7 5700G
9353
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3 (Cezanne)
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.6 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Сокет LGA-1700 AM4
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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