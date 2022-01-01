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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 5700X

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 7 5700X
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 7 5700X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700X and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • На 38.4 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1640 баллов
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
  • На 48% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +28%
1924
Ryzen 7 5700X
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +153%
35490
Ryzen 7 5700X
14046
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +30%
2131
Ryzen 7 5700X
1636
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +137%
23602
Ryzen 7 5700X
9968
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 7 5700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Vermeer
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5700X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 51.2 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 7 5700X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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