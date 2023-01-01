Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 5800H
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 5800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 57% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1454 балла
- На 21.33 ГБ/c (31%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +57%
2253
1431
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +211%
38394
12331
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +54%
4726
3071
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +180%
60216
21485
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +57%
2299
1465
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +224%
24076
7440
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3 (Cezanne)
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|2.2 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-54 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|512
|TMUs
|16
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1