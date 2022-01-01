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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 5800X

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 7 5800X
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 7 5800X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.3 ГГц или AMD Ryzen 7 5800X с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800X and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 36 МБ больший объем L3-кэша
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1626 баллов
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.7 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • Появился на 2 года позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 30% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 105 vs 150 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +37%
2180
Ryzen 7 5800X
1590
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +145%
37166
Ryzen 7 5800X
15196
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +31%
2122
Ryzen 7 5800X
1618
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +126%
23699
Ryzen 7 5800X
10499
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 7 5800X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 8 октября 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Vermeer
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.3 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 38x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 68МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 5800X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5800X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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