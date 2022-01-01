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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 6800H

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 7 6800H
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H с 8-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 31% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1623 балла
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 64% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +25%
1924
Ryzen 7 6800H
1545
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +142%
35490
Ryzen 7 6800H
14644
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +32%
2131
Ryzen 7 6800H
1615
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +137%
23602
Ryzen 7 6800H
9970
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Rembrandt
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 FP7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 32x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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