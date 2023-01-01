Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 6800U
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800U с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1516 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U
- Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +51%
2253
1494
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +265%
38394
10530
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +45%
4726
3252
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +189%
60216
20805
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +51%
2299
1524
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +214%
24076
7679
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon 680M
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|2.2 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|FP7
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|15-28 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|AMD Radeon 680M
|Частота GPU
|300 МГц
|2000 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|12
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт AMD Ryzen 7 6800U
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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