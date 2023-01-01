Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900K vs Ryzen 7 6800U​

Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 7 6800U​

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 7 6800U​
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 7 6800U​

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 7 6800U​ с 8-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800U​ and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 20480 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 51% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1516 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Более современный техпроцесс - 6 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +265%
38394
Ryzen 7 6800U​
10530
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +189%
60216
Ryzen 7 6800U​
20805
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +214%
24076
Ryzen 7 6800U​
7679
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 7 6800U​

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 3+ (Rembrandt)
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 6 нанометров
Сокет LGA-1700 FP7
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 15-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 AMD Radeon 680M
Частота GPU 300 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 32
Вычислительные блоки 32 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 7 6800U​
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i9 13900K против Apple M2 Max
2. Intel Core i9 13900K против i7 13700K
3. Intel Core i9 13900K против Apple M1 Ultra
4. Intel Core i9 13900K против i9 13900KF
5. Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 9 7950X
6. Intel Core i9 13900K против i5 13600K
7. AMD Ryzen 7 6800U​ против Ryzen 7 7735U
8. AMD Ryzen 7 6800U​ против Intel Core i7 1260P
9. AMD Ryzen 7 6800U​ против Ryzen 5 7530U
10. AMD Ryzen 7 6800U​ против Ryzen 7 7730U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 6800U​ или Intel Core i9 13900K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры