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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 9 3950X

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 9 3950X
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 9 3950X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3950X and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
  • На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1282 балла
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
  • Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +75%
2275
Ryzen 9 3950X
1301
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +71%
39529
Ryzen 9 3950X
23076
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +74%
4728
Ryzen 9 3950X
2720
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +51%
59400
Ryzen 9 3950X
39328
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +78%
2281
Ryzen 9 3950X
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +66%
24232
Ryzen 9 3950X
14602
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 9 3950X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 25 ноября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Zen 2
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 AM4
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 32
Частота 3.0 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 35x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 3950X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 9 3950X
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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