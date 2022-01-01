Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 9 3950X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 9 3950X с 16-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Появился на 2 года и 11 месяцев позже чем соперник
- На 41.92 ГБ/c (88%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 77% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1282 балла
- Имеет на 8 физических ядер больше
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 3950X
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +75%
2275
1301
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +71%
39529
23076
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +74%
4728
2720
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +51%
59400
39328
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +78%
2281
1285
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +66%
24232
14602
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|25 ноября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Zen 2
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|24
|16
|Количество потоков
|32
|32
|Частота
|3.0 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.7 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|3.8 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|-
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт AMD Ryzen 9 3950X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1