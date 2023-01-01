Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 9 7845HX
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 7845HX с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 12 физических ядер больше
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 2052 балла
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7845HX
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- Имеет на 28672 КБ больший объем L3-кэша
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +19%
2225
1869
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +43%
37957
26587
Passmark CPU (одноядерный)
4682
Passmark CPU (многоядерный)
59815
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +12%
2280
2032
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +44%
23942
16646
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Zen 4 (Dragon Range)
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|12
|Потоков
|16
|24
|Частота
|3.0 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|16
|-
|Потоков
|16
|-
|Частота
|2.2 ГГц
|-
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|-
|Количество ядер
|24
|12
|Количество потоков
|32
|24
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|13.1 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|45-75 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|-
|Сокет
|LGA-1700
|FL1
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Radeon 610M
|Частота GPU
|300 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|2200 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|128
|TMUs
|16
|8
|ROPs
|8
|4
|Вычислительные блоки
|32
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
|- DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт AMD Ryzen 9 7845HX
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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