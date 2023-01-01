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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen 9 7845HX

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen 9 7845HX
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen 9 7845HX

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный AMD Ryzen 9 7845HX с 12-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7845HX and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 11% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 2052 балла
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7845HX
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Имеет на 28672 КБ больший объем L3-кэша

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +43%
37957
Ryzen 9 7845HX
26587
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +44%
23942
Ryzen 9 7845HX
16646
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen 9 7845HX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Zen 4 (Dragon Range)
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 12
Потоков 16 24
Частота 3.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.2 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 30x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 64МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 13.1 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-75 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Сокет LGA-1700 FL1
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Radeon 610M
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 256 128
TMUs 16 8
ROPs 8 4
Вычислительные блоки 32 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen 9 7845HX
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5600
- DDR4-3200		 - DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт AMD Ryzen 9 7845HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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