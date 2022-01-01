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Intel Core i9 13900K против AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX

Intel Core i9 13900K
VS
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
Intel Core i9 13900K
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.3 ГГц или AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX с 64-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3995WX and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Разблокированный множитель
  • На 46% ниже чем у Ryzen Threadripper Pro 3995WX пиковое энергопотребление – 150 vs 280 Ватт
  • На 68% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1270 баллов
  • На 31% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
  • Появился на 2 года и 3 месяца позже чем соперник
Причины выбрать AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
  • Поддерживает до 2048 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 188 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 40 физических ядер больше
  • Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 1 октября 2022 14 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Zen 2
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 sWRX8
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 24 64
Количество потоков 32 128
Частота 3.3 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 68МБ (общий) 256МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 280 Вт
Критическая температура 100°C 90°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Ryzen Threadripper Pro 3995WX
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 2048 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 128

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Комментарии

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