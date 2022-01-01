Intel Core i9 13900K против i5 12400
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 18 физических ядер больше
- Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1623 балла
- На 23% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.4 ГГц)
- На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12400
- На 48% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +33%
2275
1714
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +227%
39529
12101
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +33%
4728
3558
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +203%
59400
19579
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +40%
2281
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +177%
24232
8742
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Alder Lake-S
|Номер модели
|i9-13900K
|i5-12400
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1700
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 730
Производительность
|Количество ядер
|24
|6
|Количество потоков
|32
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|18МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 730
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1450 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|192
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|24
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-4800, DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|76.8 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт Intel Core i5 12400
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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