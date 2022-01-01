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Intel Core i9 13900K против i5 12400

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i5 12400
Intel Core i9 13900K
Intel Core i5 12400

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или i5 12400 с 6-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12400 and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 18 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1623 балла
  • На 23% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать Intel Core i5 12400
  • На 48% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +33%
2275
Core i5 12400
1714
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +227%
39529
Core i5 12400
12101
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +33%
4728
Core i5 12400
3558
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +203%
59400
Core i5 12400
19579
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +40%
2281
Core i5 12400
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +177%
24232
Core i5 12400
8742
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i5 12400

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-13900K i5-12400
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 730

Производительность

Количество ядер 24 6
Количество потоков 32 12
Частота 3.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 730
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 192
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 24
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение - 3840x2160 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i5 12400
0.35 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i5 12400
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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