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Intel Core i9 13900K против i5 12600H

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i5 12600H
Intel Core i9 13900K
Intel Core i5 12600H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i5 12600H с 12-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12600H and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 39% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1633 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.5 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i5 12600H
  • На 64% ниже чем у Core i9 13900K пиковое энергопотребление – 45 vs 125 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +186%
39346
Core i5 12600H
13777
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +162%
59674
Core i5 12600H
22747
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +192%
24370
Core i5 12600H
8341
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i5 12600H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-H
Номер модели i9-13900K i5-12600H
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (80EU)

Производительность

Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 16
Частота 3.0 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 27x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i5 12600H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i5 12600H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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