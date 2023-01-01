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Intel Core i9 13900K против i5 13500

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i5 13500
Intel Core i9 13900K
Intel Core i5 13500

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или i5 13500 с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500 and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 10 физических ядер больше
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • На 12.8 ГБ/c (17%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1850 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +21%
2250
Core i5 13500
1857
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +88%
38847
Core i5 13500
20689
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900K +16%
4683
Core i5 13500
4025
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +95%
59358
Core i5 13500
30424
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +23%
2266
Core i5 13500
1836
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +84%
23974
Core i5 13500
13010
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i5 13500

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900K i5-13500
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 2.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 24 14
Количество потоков 32 20
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 25x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 154 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i5 13500
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i5 13500
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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