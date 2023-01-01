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Intel Core i9 13900K против i5 13500H

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i5 13500H
Intel Core i9 13900K
Intel Core i5 13500H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i5 13500H с 12-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i5 13500H были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13500H and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 12 физических ядер больше
  • Имеет на 18 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1718 баллов
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +175%
38414
Core i5 13500H
13993
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +149%
60459
Core i5 13500H
24300
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +104%
24108
Core i5 13500H
11832
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i5 13500H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900K i5-13500H
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (80EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 3.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 1.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 24 12
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 26x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 18МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 95 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1450 МГц
Шейдерные блоки 256 640
TMUs 16 40
ROPs 8 20
Вычислительные блоки 32 80
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i5 13500H
1.41 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5-6400, LPDDR5x-6400, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i5 13500H
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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