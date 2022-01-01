Intel Core i9 13900K против i7 11700K
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или i7 11700K с 8-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 16 физических ядер больше
- Имеет на 20 МБ больший объем L3-кэша
- На 39.6 ГБ/c (79%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1714 баллов
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +24%
1949
1578
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +139%
35867
15011
Passmark CPU (одноядерный)
3463
Passmark CPU (многоядерный)
24821
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +24%
2134
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +135%
23895
10176
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|16 марта 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Rocket Lake
|Номер модели
|i9-13900K
|i7-11700K
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-1200
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|UHD Graphics 750
Производительность
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|36x
|Скорость шины
|-
|8 ГТ/c
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|125 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel UHD Graphics 750
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|256
|TMUs
|16
|64
|ROPs
|8
|32
|Вычислительные блоки
|32
|32
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|50 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт Intel Core i7 11700K
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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