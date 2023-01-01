Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.