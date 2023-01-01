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Intel Core i9 13900K против i7 1185G7

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i7 1185G7
Intel Core i9 13900K
Intel Core i7 1185G7

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i7 1185G7 с 4-ядрами на 1.2-3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1185G7 and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 20 физических ядер больше
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 24576 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 54% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1483 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.8 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +567%
38394
Core i7 1185G7
5752
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +465%
60216
Core i7 1185G7
10659
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +363%
24076
Core i7 1185G7
5201
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i7 1185G7

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 2 сентября 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Tiger Lake
Номер модели i9-13900K i7-1185G7
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 96EU

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 3.0 ГГц 1.2-3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.8 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 -
Потоков 16 -
Частота 2.2 ГГц -
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 4
Количество потоков 32 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 12-30x
Скорость шины - 4 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 12МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1449
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 12-28 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics G7 96EU
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1350 МГц
Шейдерные блоки 256 768
TMUs 16 48
ROPs 8 24
Вычислительные блоки 32 96
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i7 1185G7
1.69 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i7 1185G7
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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