Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900K vs Core i7 12650H

Intel Core i9 13900K против i7 12650H

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i7 12650H
Intel Core i9 13900K
Intel Core i7 12650H

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i7 12650H с 10-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12650H and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1783 балла
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +167%
38394
Core i7 12650H
14362
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +144%
60216
Core i7 12650H
24721
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +113%
24076
Core i7 12650H
11280
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i7 12650H

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Alder Lake
Номер модели i9-13900K i7-12650H
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Iris Xe Graphics (64EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.0 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 4
Потоков 16 4
Частота 2.2 ГГц 1.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.5 ГГц
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 23x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 24МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1744
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 35-45 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 115 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel Iris Xe Graphics (64EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1400 МГц
Шейдерные блоки 256 512
TMUs 16 32
ROPs 8 16
Вычислительные блоки 32 64
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i7 12650H
1.21 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i7 12650H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 28

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Intel Core i5 12500H vs i7 12650H
2. Intel Core i7 1260P vs i7 12650H
3. Intel Core i7 12700H vs i7 12650H
4. AMD Ryzen 7 6800H vs Intel Core i7 12650H
5. Apple M2 Pro vs Intel Core i9 13900K
6. Intel Core i7 13700K vs i9 13900K
7. Apple M1 Ultra vs Intel Core i9 13900K
8. Intel Core i9 13900KF vs i9 13900K
9. AMD Ryzen 9 7950X vs Intel Core i9 13900K
10. Apple M2 Max vs Intel Core i9 13900K
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 12650H или i9 13900K?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры