Intel Core i9 13900K против i7 1355U
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i7 1355U с 10-ядрами на 1.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Интегрированная графика
Возможности iGPU в играх и 3D-приложениях
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 24576 КБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 14 физических ядер больше
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 34% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2286 и 1711 баллов
- На 8% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +28%
2231
1747
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +329%
38067
8875
Passmark CPU (одноядерный)
4687
Passmark CPU (многоядерный)
59478
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +34%
2282
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +186%
24004
8390
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13900K
|i7-1355U
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics (96EU)
Процессор
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|4
|Частота
|3.0 ГГц
|1.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5 ГГц
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|1.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Количество ядер
|24
|10
|Количество потоков
|32
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|17x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|12МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|12-15 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|55 Вт
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1300 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
| - DDR5-5600
- DDR4-3200
| - DDR5-5200
- DDR4-3200
- LPDDR5-6400
- LPDDR5x-6400
- LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт Intel Core i7 1355U
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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