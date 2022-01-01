Главная > Сравнения CPU > Core i9 13900K vs Core i7 13700KF

Intel Core i9 13900K против i7 13700KF

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i7 13700KF
Intel Core i9 13900K
Intel Core i7 13700KF

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или i7 13700KF с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700KF and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6 МБ больший объем L3-кэша
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +29%
39529
Core i7 13700KF
30676
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900K +28%
59400
Core i7 13700KF
46448
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +17%
24232
Core i7 13700KF
20698
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i7 13700KF

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 27 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raptor Lake-S
Номер модели i9-13900K i7-13700KF
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота 3.0 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 125 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1650 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i7 13700KF
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i7 13700KF
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Core i9 13900K vs Ryzen 9 5950X
2. Core i9 13900K vs Core i9 10900K
3. Core i9 13900K vs Core i5 13600K
4. Core i9 13900K vs Ryzen 9 7900X
5. Core i9 13900K vs Core i9 13900KF
6. Core i7 13700KF vs Core i7 12700KF
7. Core i7 13700KF vs Core i7 13700K
8. Core i7 13700KF vs Core i9 13900KF

Комментарии

А что выберете вы: Intel Core i7 13700KF или i9 13900K?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры