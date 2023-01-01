Intel Core i9 13900K против i7 13800H
Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i7 13800H с 14-ядрами на 2.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
- Имеет на 10 физических ядер больше
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 1880 баллов
- На 4% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.2 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +21%
2270
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +107%
39536
19090
Passmark CPU (одноядерный)
4712
Passmark CPU (многоядерный)
59938
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +22%
2288
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +75%
24268
13906
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|3 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake
|Raptor Lake
|Номер модели
|i9-13900K
|i7-13800H
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Iris Xe Graphics (96EU)
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.0 ГГц
|2.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.2 ГГц
|Ядер
|16
|8
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.2 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.3 ГГц
|3.8 ГГц
|Количество ядер
|24
|14
|Количество потоков
|32
|20
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|25x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|80КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1280КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|24МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|10 нанометров
|10 нанометров
|Сокет
|LGA-1700
|BGA-1744
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|35-45 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|253 Вт
|115 Вт
|Критическая температура
|100°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|Intel Iris Xe Graphics (96EU)
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1650 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|256
|768
|TMUs
|16
|48
|ROPs
|8
|24
|Вычислительные блоки
|32
|96
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200, DDR4-3200, LPDDR5x-6400, LPDDR5-6400, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900K
|Сайт Intel Core i7 13800H
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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