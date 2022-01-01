Intel Core i9 13900K против i9 10900X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.3 ГГц или i9 10900X с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
- Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 14 физических ядер больше
- На 87% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1141 балл
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
- На 22% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.5 ГГц)
- Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
- На 9% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 150 vs 165 Ватт
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
- Появился на 3 года позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
- Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
- Поддержка 4-х канальной памяти
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900K +92%
2180
1136
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +161%
37166
14266
Passmark CPU (одноядерный)
2689
Passmark CPU (многоядерный)
22475
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900K +87%
2122
1135
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +122%
23699
10692
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Intel
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|7 октября 2019
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Cascade Lake
|Номер модели
|i9-13900K
|i9-10900X
|Сокет
|LGA-1700
|LGA-2066
|Интегрированная графика
|UHD Graphics 770
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|24
|10
|Количество потоков
|32
|20
|Частота
|3.3 ГГц
|3.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.5 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|33x
|37x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|68МБ (общий)
|20МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|150 Вт
|165 Вт
|Критическая температура
|100°C
|94°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 770
|-
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1550 МГц
|-
|Шейдерные блоки
|256
|-
|TMUs
|16
|-
|ROPs
|8
|-
|Вычислительные блоки
|32
|-
|TGP
|15 Вт
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, DDR4-3200
|DDR4-2933
|Макс. размер
|128 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|4
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|-
|Сайт Intel Core i9 10900X
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|48
|Расширенные инструкции
|-
|SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512
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