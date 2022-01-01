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Intel Core i9 13900K против i9 10900X

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i9 10900X
Intel Core i9 13900K
Intel Core i9 10900X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.3 ГГц или i9 10900X с 10-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 10900X and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 48 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • На 87% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2133 и 1141 балл
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 10 против 14 нанометров
  • На 22% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 4.5 ГГц)
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770
  • На 9% ниже чем у Core i9 10900X пиковое энергопотребление – 150 vs 165 Ватт
  • Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
  • Появился на 3 года позже чем соперник
Причины выбрать Intel Core i9 10900X
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR4-2933
  • Поддержка 4-х канальной памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +161%
37166
Core i9 10900X
14266
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +122%
23699
Core i9 10900X
10692
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i9 10900X

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 7 октября 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Cascade Lake
Номер модели i9-13900K i9-10900X
Сокет LGA-1700 LGA-2066
Интегрированная графика UHD Graphics 770 Нет

Производительность

Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 20
Частота 3.3 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 4.5 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 68МБ (общий) 20МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 165 Вт
Критическая температура 100°C 94°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 -
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1550 МГц -
Шейдерные блоки 256 -
TMUs 16 -
ROPs 8 -
Вычислительные блоки 32 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i9 10900X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 256 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 10900X
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 48
Расширенные инструкции - SSE4.1, SSE4.2, AVX-2, AVX-512

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Комментарии

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