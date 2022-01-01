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Intel Core i9 13900K против i9 12900KS

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i9 12900KS
Intel Core i9 13900K
Intel Core i9 12900KS

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900K на 3.3 ГГц или i9 12900KS с 16-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты i9 13900K были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 12900KS and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • Имеет на 38 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.5 ГГц против 5.2 ГГц)
  • Появился на 6 месяцев позже чем соперник

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900K +27%
36866
Core i9 12900KS
29041
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +33%
23465
Core i9 12900KS
17577
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i9 12900KS

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 1 октября 2022 4 апреля 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Alder Lake-S
Номер модели i9-13900K i9-12900KS
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics 770

Производительность

Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота 3.3 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.5 ГГц 5.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 33x 34x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 14МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 68МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 150 Вт 150 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics 770
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1550 МГц 1550 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i9 12900KS
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200 DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт Intel Core i9 12900KS
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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