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Intel Core i9 13900K против i9 13900HX

Intel Core i9 13900K
VS
Intel Core i9 13900HX
Intel Core i9 13900K
Intel Core i9 13900HX

Что лучше: десктопный Intel Core i9 13900K на 3.0 ГГц или ноутбучный i9 13900HX на 2.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 24-х ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13900HX and 13900K
Причины выбрать Intel Core i9 13900K
  • На 12% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2274 и 2039 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900K +16%
24268
Core i9 13900HX
20945
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900K и i9 13900HX

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900K i9-13900HX
Интегрированная графика UHD Graphics 770 UHD Graphics (32EU)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 2.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 16
Потоков 16 16
Частота 2.2 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 3.9 ГГц
Общее
Количество ядер 24 24
Количество потоков 32 32
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 22x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 36МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 BGA-1964
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 45-55 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 157 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 770 Intel UHD Graphics (32EU)
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1650 МГц 1650 МГц
Шейдерные блоки 256 256
TMUs 16 16
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 32 32
TGP 15 Вт 45 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900K
0.78 терафлопс
Core i9 13900HX
0.74 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да -

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900K Сайт Intel Core i9 13900HX
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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