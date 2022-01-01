Intel Core i9 13900KF против AMD Ryzen 7 5700X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 5700X с 8-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
- Появился на 6 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 16 физических ядер больше
- На 38.4 ГБ/c (75%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2129 и 1640 баллов
- На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700X
- На 48% ниже чем у Core i9 13900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Более современный техпроцесс - 7 против 10 нанометров
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KF +28%
1927
1503
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +153%
35537
14046
Passmark CPU (одноядерный)
3318
Passmark CPU (многоядерный)
26414
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KF +29%
2110
1636
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +136%
23485
9968
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Vermeer
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|51.2 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900KF
|Сайт AMD Ryzen 7 5700X
|Версия PCI Express
|5.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1