Intel Core i9 13900KF против AMD Ryzen 7 7700X
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
- Имеет на 16 физических ядер больше
- На 19.6 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
- Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 16% ниже чем у Core i9 13900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KF +13%
2268
2011
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +98%
39384
19875
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900KF +11%
4749
4288
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KF +64%
60187
36793
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KF +1%
2196
2176
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +68%
24231
14407
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|29 сентября 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM5
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|24
|8
|Количество потоков
|32
|16
|Частота
|3.0 ГГц
|4.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|45x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|6.57 млрд
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
|Boost частота GPU
|-
|2200 МГц
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|70 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900KF
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3