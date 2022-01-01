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Intel Core i9 13900KF против AMD Ryzen 7 7700X

Intel Core i9 13900KF
VS
AMD Ryzen 7 7700X
Intel Core i9 13900KF
AMD Ryzen 7 7700X

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 7 7700X с 8-ядрами на 4.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700X and 13900KF
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • Имеет на 16 физических ядер больше
  • На 19.6 ГБ/c (28%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 4 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • На 16% ниже чем у Core i9 13900KF пиковое энергопотребление – 105 vs 125 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +98%
39384
Ryzen 7 7700X
19875
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KF +64%
60187
Ryzen 7 7700X
36793
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +68%
24231
Ryzen 7 7700X
14407
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KF и AMD Ryzen 7 7700X

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 27 сентября 2022 29 сентября 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake-S Raphael
Номер модели i9-13900K -
Сокет LGA-1700 AM5
Интегрированная графика Нет Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 24 8
Количество потоков 32 16
Частота 3.0 ГГц 4.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 45x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 105 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика - AMD Radeon Graphics
Boost частота GPU - 2200 МГц

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 70 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF Сайт AMD Ryzen 7 7700X
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 28

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Комментарии

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