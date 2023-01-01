Intel Core i9 13900KF против AMD Ryzen 9 7900
Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или AMD Ryzen 9 7900 с 12-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 9 7900 были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
97
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
93
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
68
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
92
Ключевые отличия
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
- Имеет на 12 физических ядер больше
Причины выбрать AMD Ryzen 9 7900
- Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
- На 48% ниже чем у Core i9 13900KF пиковое энергопотребление – 65 vs 125 Ватт
- Имеет на 28 МБ больший объем L3-кэша
- Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
2261
Cinebench R23 (многоядерный)
39011
Passmark CPU (одноядерный)
4660
Passmark CPU (многоядерный)
59522
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KF +2%
2193
2143
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +39%
24089
17368
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|27 сентября 2022
|1 января 2023
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raptor Lake-S
|Raphael
|Номер модели
|i9-13900K
|-
|Сокет
|LGA-1700
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon Graphics
Производительность
|Количество ядер
|24
|12
|Количество потоков
|32
|24
|Частота
|3.0 ГГц
|3.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|5.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|30x
|36x
|Кэш 1-го уровня
|80КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|36МБ (общий)
|64МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|-
Энергопотребление
|Техпроцесс
|10 нанометров
|5 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|125 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|100°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|AMD Radeon Graphics
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5600, DDR4-3200
|DDR5-5200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|89.6 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Core i9 13900KF
|-
|Версия PCI Express
|5.0
|5.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|28
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