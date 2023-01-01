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Intel Core i9 13900KF против Apple M1 Max

Intel Core i9 13900KF
VS
Apple M1 Max
Intel Core i9 13900KF
Apple M1 Max

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M1 Max с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Max and 13900KF
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2193 и 1785 баллов
Причины выбрать Apple M1 Max
  • На 320 ГБ/c (357%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Max GPU (32-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KF +46%
2240
M1 Max
1531
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +214%
38650
M1 Max
12316
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900KF +22%
4662
M1 Max
3828
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KF +169%
59466
M1 Max
22082
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KF +22%
2172
M1 Max
1782
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +92%
23992
M1 Max
12507
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KF и Apple M1 Max

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 7 мая 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика Нет Apple M1 Max GPU (32-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 2
Потоков 16 2
Частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 57 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Max GPU (32-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 4096
TMUs - 256
ROPs - 128
TGP - 60 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900KF
н/д
M1 Max
10.4 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 8
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 409.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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8. Core i9 13900K или Core i9 13900KF
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Комментарии

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