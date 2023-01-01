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Intel Core i9 13900KF против Apple M1 Pro

Intel Core i9 13900KF
VS
Apple M1 Pro
Intel Core i9 13900KF
Apple M1 Pro

Что лучше: 24-ядерный десктопный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или ноутбучный Apple M1 Pro с 10-ядрами на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между Pro and 13900KF
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5600
  • Появился на 11 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 14 физических ядер больше
  • Разблокированный множитель
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2193 и 1771 балл
Причины выбрать Apple M1 Pro
  • На 115.2 ГБ/c (129%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Более современный техпроцесс - 5 против 10 нанометров
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Есть интегрированный графический ускоритель Apple M1 Pro GPU (16-core)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Core i9 13900KF +47%
2273
M1 Pro
1543
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +223%
39338
M1 Pro
12170
Passmark CPU (одноядерный)
Core i9 13900KF +23%
4701
M1 Pro
3829
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KF +174%
60071
M1 Pro
21949
Geekbench 5 (одноядерный)
Core i9 13900KF +24%
2193
M1 Pro
1775
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +93%
24156
M1 Pro
12548
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KF и Apple M1 Pro

Общая информация

Производитель Intel Apple
Дата выхода 27 сентября 2022 18 октября 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 ARMv8
Кодовое имя Raptor Lake Apple M1
Номер модели i9-13900K -
Интегрированная графика Нет Apple M1 Pro GPU (16-core)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 8
Частота 3.0 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц -
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 2
Потоков 16 2
Частота 2.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц -
Общее
Количество ядер 24 10
Количество потоков 32 10
Частота шины 100 МГц -
Множитель 30x -
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 192КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 24МБ (общий)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) -
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов - 33.7 млрд
Техпроцесс 10 нанометров 5 нанометров
Сокет LGA-1700 Apple M-Socket
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 30 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт -
Критическая температура 100°C -

iGPU

Интегрированная графика - Apple M1 Pro GPU (16-core)
Частота GPU - 450 МГц
Boost частота GPU - 1296 МГц
Шейдерные блоки - 2048
TMUs - 128
ROPs - 64
TGP - 30 Вт
Макс. разрешение - 6016x3384 - 60 Гц
iGPU FLOPS
Core i9 13900KF
н/д
M1 Pro
5.2 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 204.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF -
Версия PCI Express 5.0 -
Макс. PCI Express линий 20 -

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3. Core i9 13900KF или Core i9 13900KS
4. M1 Pro или Core i7 13700K
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6. M1 Pro или Apple M2
7. M1 Pro или Core i7 1165G7
8. M1 Pro или Core i7 12700H
9. M1 Pro или Core i7 11800H
10. M1 Pro или M2 Pro
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Комментарии

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