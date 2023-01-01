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Intel Core i9 13900KF против i7 13700

Intel Core i9 13900KF
VS
Intel Core i7 13700
Intel Core i9 13900KF
Intel Core i7 13700

Что лучше: 24-ядерный Intel Core i9 13900KF на 3.0 ГГц или i7 13700 с 16-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 10-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 13700 and 13900KF
Причины выбрать Intel Core i9 13900KF
  • Разблокированный множитель
  • Имеет на 8 физических ядер больше
  • Имеет на 6144 МБ больший объем L3-кэша
  • На 6% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.1 ГГц)
Причины выбрать Intel Core i7 13700
  • Есть интегрированный графический ускоритель Intel UHD Graphics 770

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Core i9 13900KF +32%
39338
Core i7 13700
29826
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Core i9 13900KF +48%
60071
Core i7 13700
40576
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Core i9 13900KF +19%
24156
Core i7 13700
20247
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик Intel Core i9 13900KF и i7 13700

Общая информация

Производитель Intel Intel
Дата выхода 27 сентября 2022 3 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raptor Lake Raptor Lake
Номер модели i9-13900K i7-13700
Интегрированная графика Нет UHD Graphics 770

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.0 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.1 ГГц
Энергоэффективные ядра
Ядер 16 8
Потоков 16 8
Частота 2.2 ГГц 1.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.3 ГГц 4.1 ГГц
Общее
Количество ядер 24 16
Количество потоков 32 24
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 30x 21x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро) 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро) 2МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 36МБ (общий) 30МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Техпроцесс 10 нанометров 10 нанометров
Сокет LGA-1700 LGA-1700
Энергопотребление (TDP) 125 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) 253 Вт 219 Вт
Критическая температура 100°C 100°C

iGPU

Интегрированная графика - Intel UHD Graphics 770
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU - 1600 МГц
Шейдерные блоки - 256
TMUs - 16
ROPs - 8
Вычислительные блоки - 32
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Core i9 13900KF
н/д
Core i7 13700
0.78 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, DDR4-3200 DDR5-5600, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 89.6 ГБ/c 89.6 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Core i9 13900KF Сайт Intel Core i7 13700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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